Полицейские изъяли у жительницы Магнитогорска более 5 тысяч бутылок «паленки»

Товар на сумму свыше миллиона рублей женщина хранила в гараже

В Магнитогорске полицейские задержали 54-летнюю неработающую женщину, которая хранила в гараже для продажи немаркированный алкоголь. В ее отношении возбудили два уголовных дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Более пяти тысяч бутылок с алкоголем без акцизных марок полицейские обнаружили в гаражных боксах, расположенных на территории Орджоникидзевского района Магнитогорска. Общая сумма нелегальной продукции — свыше миллиона рублей. Правоохранители полагают, что женщина продавала «паленку» в городских магазинах.

Следствие УМВД России по Магнитогорску возбудило в отношении подозреваемой два уголовных дела: по пунктам «а» и «б» части 6 статьи 171.1 («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации») и части 3 статьи 180 («Незаконное использование средств индивидуализации товаров») Уголовного кодекса Российской Федерации. По этим частям статей ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.