Полицейские изъяли у южноуральцев незаконное оружие

Мужчинам грозит до восьми лет тюремного заключения

В Челябинской области сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые незаконно хранили в своих квартирах переделанное огнестрельное оружие. В их отношении возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

В ходе проведения мероприятия, направленного на выявление и пресечение фактов нелегального оборота оружия, полицейские обнаружили у ранее судимого 32-летнего жителя Коркинского района оружие, переделанное из двуствольного внутрикуркового ружья. Пистолет с признаками конструктивных изменений правоохранители нашли и у 65-летнего магнитогорца: он превратил его в огнестрельное.

В Чебаркуле сотрудники полиции установили, что 30-летний местный житель продал неизвестному обрез двуствольного куркового ружья.

«По всем выявленным фактам незаконного оборота оружия в территориальных органах внутренних дел Челябинской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 223 и частью 2 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации („Незаконное изготовление оружия“) и („Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов“). За совершенные противоправные деяния законодательством предусмотрены максимальные санкции в виде лишения свободы на срок до шести и восьми лет»,— сообщили в ведомстве.

В отношении жителя Коркино применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Жителям Чебаркуля и Магнитогорска избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.