Полицейские изъяли нелегального табака на миллион рублей в Челябинской области

В оборот не попали восемь тысяч пачек сигарет неизвестного происхождения

Полицейские Красноармейского района вместе с росгвардейцами изъяли крупную партию немаркированного табака стоимостью свыше миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители зафиксировали передачу и получение нелегального товара и предотвратили его дальнейшую продажу.

Сейчас вся партия контрафакта проходит экспертизу. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя о хранении и сбыте товара без маркировки в особо крупном размере (часть 6 статьи 171.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой части — лишение свободы на срок до шести лет и крупный штраф.