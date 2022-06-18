Накануне вечером, 17 июня, сотрудники дежурной части ОМВД России по Златоусту помогли земляку менее чем за час найти угнанную машину «Лада Приора», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Автомобиль угнали в районе улицы Аносова. 37-летний хозяин машины сразу же обратился в полицию. И в скором времени сотрудники городского ГАИ заметили его машину в районе квартала «Белый ключ».

«Машину заметили сотрудники патрульной службы. Они остановили автомобиль. Водитель вышел из салона и бросился наутек, но его задержали и отвезли в отдел полиции „Горный“ для дальнейшего разбирательства. А машину вернули владельцу», — рассказывают в пресс-службе.

Угонщиком оказался 50-летний неоднократно судимый местный житель. Вечером он зашел в организацию, где-то когда-то работал, и украл ключи у хозяина автомобиля, а потом завел машину и скрылся.

Возбуждено уголовное дело. Рецидивисту грозит заключение до пяти лет.

Между тем в Челябинске, в доме по улице Кудрявцева, полицейские нашли «резиновую» квартиру. Ее хозяйка, уже имевшая судимость в прошлом, прописала там 69 мигрантов.

Ранее директор риэлторской фирмы обманула 10 человек на пять миллионов рублей в Челябинске.

Женщина погибла под колесами грузового поезда на станции в Челябинской области.