Полицейские из Златоуста за час нашли угнанную «Ладу Приору»

Отличились сотрудники патрульной службы

Накануне вечером, 17 июня, сотрудники дежурной части ОМВД России по Златоусту помогли земляку менее чем за час найти угнанную машину «Лада Приора», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Автомобиль угнали в районе улицы Аносова. 37-летний хозяин машины сразу же обратился в полицию. И в скором времени сотрудники городского ГАИ заметили его машину в районе квартала «Белый ключ».

«Машину заметили сотрудники патрульной службы. Они остановили автомобиль. Водитель вышел из салона и бросился наутек, но его задержали и отвезли в отдел полиции „Горный“ для дальнейшего разбирательства. А машину вернули владельцу»,

— рассказывают в пресс-службе.

Угонщиком оказался 50-летний неоднократно судимый местный житель. Вечером он зашел в организацию, где-то когда-то работал, и украл ключи у хозяина автомобиля, а потом завел машину и скрылся.