Автомобиль угнали в районе улицы Аносова. 37-летний хозяин машины сразу же обратился в полицию. И в скором времени сотрудники городского ГАИ заметили его машину в районе квартала «Белый ключ».«Машину заметили сотрудники патрульной службы. Они остановили автомобиль. Водитель вышел из салона и бросился наутек, но его задержали и отвезли в отдел полиции „Горный“ для дальнейшего разбирательства. А машину вернули владельцу», — рассказывают в пресс-службе.
Угонщиком оказался 50-летний неоднократно судимый местный житель. Вечером он зашел в организацию, где-то когда-то работал, и украл ключи у хозяина автомобиля, а потом завел машину и скрылся.
Возбуждено уголовное дело. Рецидивисту грозит заключение до пяти лет.
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