Полицейские из Варны задержали мошенника в Казани

Мужчина наживался на «продаже» автозапчастей.

Один из жителей Варны перед зимним сезоном решил приобрести новые автошины. Купить он их решил через онлайн-магазин с доставкой. Как и в большинстве таких сервисов, товар приходит только после получения стопроцентной оплаты. Только мужчина не дождался свой товар, а продавец перестал выходить на связь.

Поэтому житель Варны обратился в местный отдел полиции. Сотрудники МВД провели оперативно-розыскные мероприятия и узнали, что мошенник-продавец проживает в городе Казань, куда и выехали полицейские.

Они задержали подозреваемого, которым оказался уже ранее судимый местный житель, 1995 года рождения. Он пояснил, что самостоятельно создал интернет-сайт по продаже автозапчастей, собирал заказы и деньги с покупателей, но товар предоставлять не собирался, так как его даже не было в наличии. Сотрудники МВД обыскали квартиру мошенника и нашли у него большое количество сим-карт, мобильных телефонов, банковских карт, несколько компьютеров и денежные средства.

«Отделением дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до двух лет», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Мошенник в настоящее время задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Жителю Варны, который «купил» у него шины, причинён ущерб на сумму около 9 тысяч рублей. Только в данный момент устанавливается причастность задержанного к совершению аналогичных противоправных деяний.