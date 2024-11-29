Полицейские из Еткульского района спасли пожилую пару из горящего дома

Стражи порядка вынесли на руках из задымления мужчину и женщину

Сотрудники полиции Еткульского района проявили героизм, спасая пожилую пару из охваченного огнем дома в селе Белоносово.

Начальник уголовного розыска майор полиции Раун Будаков и участковый уполномоченный младший лейтенант полиции Евгений Сергеев заметили дым и пламя над домом, когда двигались по автодороге Коркино — Бектыш — Белоносово — Еткуль. Они немедленно сообщили о происшествии и направились к месту пожара.

Прибыв на место, полицейские обнаружили, что веранда дома охвачена огнем, а само жилое помещение задымлено. На стук и крики никто не отвечал. Взволнованная соседка сообщила, что в доме находятся два пожилых человека. Полицейские приняли решение разбить окно и проникнуть в дом.

Внутри задымленного помещения Раун Будаков нашел дезориентированного мужчину и вынес его на руках к разбитому окну, где передал его коллеге Евгению Сергееву. Мужчина сообщил, что его супруга находится в дальней комнате. Полицейский вернулся в дом и также вынес женщину на руках. Евгений Сергеев отвел семейную пару на безопасное расстояние, где им оказали помощь прибывшие сотрудники скорой помощи.

Благодаря самоотверженности и правильной оценке ситуации сотрудников полиции, жизни и здоровью спасенных ничего не угрожает. Рауну Будакову и Евгению Сергееву врио начальника ОМВД Натальей Сергеевой объявлена благодарность за их героизм.