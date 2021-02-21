Полицейские Челябинской области за ночь задержали более 30 нетрезвых водителей

В регионе прошло профилактическое мероприятие «Ночь»

В ночь на 21 февраля в Челябинской области прошло профилактическое мероприятие «Ночь», в ходе которого сотрудники полиции и других силовых структур задержали нарушителей правил дорожного движения, наркоторговцев и раскрыли различные преступления. Подробнее о результатах мероприятия рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Полицейскими Южного Урала на территории шести городов Челябинской области раскрыто 154 преступления, задержано 11 лиц, находившихся в розыске, составлено 1 814 протоколов об административных правонарушениях, из них 636 — в области дорожного движения, 484 — посягающих на общественный порядок и общественную безопасность»,— рассказали в ведомстве.

За рулем автомобилей минувшей ночью оказалось 34 южноуральца в состоянии алкогольного опьянения и 29 бесправников. Кроме того, правоохранители выявили 18 фактов нахождения несовершеннолетних в состоянии опьянения и зафиксировали 51 случай продажи подросткам алкоголя.

«По итогам проведенного мероприятия из незаконного оборота изъято свыше 263 граммов наркотических средств растительного и синтетического происхождения, 12 единиц оружия и 412 патронов, свыше 4 017 литров алкогольной продукции на сумму около 332 тысяч рублей»,— добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Также правоохранители посетили более 800 несовершеннолетних, которые состоят на учете, и 738 человек, находящихся под административным надзором.

В отношении всех нарушителей составлены административные протоколы и возбуждены уголовные дела.