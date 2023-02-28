Полицейские Челябинской области предупредили о мошенничестве с поступлением в вузы

Жертвой злоумышленников уже стала абитуриентка из Магнитогорска

Некоторые выпускники школ в Челябинской области собрались заранее позаботиться о своем поступлении в вузы. Вот только воспользоваться они решили не собственными знаниями, а помощью посторонних людей за деньги. В результате полицейские Магнитогорска зафиксировали случаи мошенничества на крупные суммы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Магнитогорску.

Пытаясь найти легкий путь поступления в вуз, абитуриентка из города металлургов связалась в интернете с незнакомцем, который пообещал за 260 тысяч рублей решить вопрос. Деньги она ему отправила, но место в вузе так и не получила, и обратилась в полицию.

Подозреваемого задержали, им оказался безработный 55-летний местный житель. В его отношении возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Правоохранители призывают выпускников школ не доверять незнакомцам и рассчитывать при поступлении в вузы только на свои знания.