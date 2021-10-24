Полицейские Челябинской области изъяли 2,5 тонны контрафактного алкоголя из магазинов

За три дня правоохранители проверили 681 место продажи и хранения спиртосодержащей продукции

В Челябинской области полицейские проверили склады и магазины на наличие контрафактного алкоголя и изъяли около 2,5 тонн спиртосодержащей продукции неизвестного происхождения, сообщили сегодня, 24 октября, в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

За три дня полицейские проверили 681 магазин и склад и выявили 37 нарушений. В отношении предпринимателей составлены протоколы по статьям 14.16 КоАП РФ и статья 14.17.1 КоАП РФ («Несоблюдение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции») и («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицам») соответственно и выписаны штрафы.

В отношении нескольких челябинских предпринимателей, подозреваемых в совершении более тяжких преступлений, решаются вопросы о возбуждении уголовных дел.

«В кафе-баре, расположенном в Центральном районе Челябинска, оперативники обнаружили 205 бутылок немаркированной спиртосодержащей жидкости. 267 емкостей нелегального алкоголя полицейские нашли в одном из торговых павильонов Калининского района областного центра. В двух магазинах Металлургического района полицейские изъяли 1260 бутылок со спиртным неизвестного происхождения. Еще 920 емкостей с нелегальным алкоголем полицейские обнаружили в продуктовом магазине Тракторозаводского района»,— уточнили в ведомстве.

На данный момент устанавливаются лица, причастные к незаконному обороту спиртного.

Напомним, в нескольких регионах после употребления контрафактного алкоголя отравились и скончались более 50 человек. Так, в Курганской области шесть местных жителей, выпив коньяк, отправились в больницу с признаками отравления. Три человека скончались.

В Екатеринбурге в результате употребления некачественного алкоголя умерли 18 человек. Подозреваемые в сбыте суррогата задержаны.

Аналогичная история произошла в Оренбургской области: в результате употребления некачественного спиртного скончались 35 человек. Возбуждено 14 уголовных дел по трем статьям, их расследование продолжается.

Кроме того, в Гайском районе Оренбургской области суррогатным алкоголем отравилась семилетняя девочка, которая употребляла напитки в компании сверстников на улице. Дома ей резко стало плохо.