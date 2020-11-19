Полицейские Челябинска задержали угонщика такси из Копейска

Жертвой злоумышленника оказалась женщина-водитель, приехавшая на вызов.

Угонщика такси задержали сотрудники ДПС Челябинска. Мужичина из Копейска похитил автомобиль у женщины-таксиста. 45-летняя потерпевшая сама обратилась в полицию. Она рассказала, что приехала на заказ по указанному адресу, где и произошло преступление.



«Неизвестный мужчина, применив насилие, не опасное для жизни и здоровья, вынудил ее покинуть транспортное средство и совершил угон. Незамедлительно был организован розыск автомобиля, к которому подключились челябинские коллеги. Инспекторы ДПС ОГИБДД УМВД России по Челябинску в результате непродолжительного преследования транспортное средство остановили, водителя задержали»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Угонщиком оказался 34-летний житель Копейска. По факту преступления возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 166 («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения») Уголовного кодекса России. По ней подозреваемый может получить до семи лет лишения свободы. Отметим, сейчас копейчанин находится в изоляторе временного содержания.