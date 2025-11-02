Полицейские Челябинска задержали трех парней с 57 свертками с наркотиком

Меры пресечения они ожидают в изоляторе

В одном из парков Челябинска полицейские задержали трех парней, которые раскладывали по тайникам свертки с наркотиками. Часть запрещенного вещества они успели спрятать, еще часть осталась в машине. Возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков в крупном размере (пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Задержанными оказались граждане одной из стран ближнего зарубежья в возрасте 21, 20 и 19 лет. В столицу Южного Урала они прибыли для сбыта наркотика метадона. В ходе личного досмотра, а также осмотра автомобиля и места их проживания правоохранители изъяли около 45 граммов запрещенного вещества, весы и упаковочный материал.

Кроме того, полицейские выяснили, что двое задержанных находятся в России с нарушениями миграционного законодательства.

Парни водворены в изолятор временного содержания. Устанавливаются их сообщники и руководители наркоцепочки. После отбытия многолетнего наказания иностранцев депортируют на родину.