Полицейские Челябинска задержали подозреваемого в серии мошенничеств с банковскими картами

Парень пытался покинуть Россию, его задержали на границе с Казахстаном

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Челябинская полиция задержала 22-летнего местного жителя по подозрению в мошенничестве, сообщили в УМВД по региону.

По версии следствия, задержанный обманул четверых учащихся колледжа. Он взял у них мобильные телефоны, оформил кредиты в банковских приложениях и перевел себе эти деньги. Ущерб составил как минимум 362 тысячи рублей.

«Ситуация была поставлена на контроль у руководства УМВД России по Челябинску. Подозреваемого доставили в следственный отдел при попытке покинуть РФ», — прокомментировали в ГУ МВД по региону.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).