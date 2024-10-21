Челябинская полиция задержала 22-летнего местного жителя по подозрению в мошенничестве, сообщили в УМВД по региону.
По версии следствия, задержанный обманул четверых учащихся колледжа. Он взял у них мобильные телефоны, оформил кредиты в банковских приложениях и перевел себе эти деньги. Ущерб составил как минимум 362 тысячи рублей.
«Ситуация была поставлена на контроль у руководства УМВД России по Челябинску. Подозреваемого доставили в следственный отдел при попытке покинуть РФ», — прокомментировали в ГУ МВД по региону.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).