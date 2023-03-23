Полицейские Челябинска задержали наркосбытчика с 36 граммами героина

Свертки с порошком он закладывал возле жилого дома по Комсомольскому проспекту

В Челябинске полиция задержала 43-летнего мужчину, который делал закладки с наркотиками во дворе по Комсомольскому проспекту. При досмотре у него нашли 18 свертков с героином, еще два свертка обнаружили недалеко от места задержания. В отношении наркодельца возбудили уголовное дело.

Общая масса наркотиков — 36 граммов. Установлено, что мужчина пытался сбыть их бесконтактным способом. Задержанного доставили в отдел полиции, а вещество отправили на экспертизу. Результаты исследования показали, что порошок в свертках — героин.

«В отношении неработающего, ранее судимого подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом „г“ части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)», — рассказали в пресс-службе регионального полицейского главка.

Задержанного водворили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.