Полицейские Челябинска спасли женщину, которую избивали двое неизвестных

Чтобы остановить насилие, было применено оружие.

Вечером 10 декабря сотрудники отдела полиции «Ленинский» УМВД России по Челябинску возле дома № 7 по Копейскому шоссе услышали крики женщины, которая молила о помощи. Оказалось, её избивали двое неизвестных в нетрезвом состоянии.

Полицейские постарались незамедлительно пресечь это противоправное деяние. Злоумышленники никак не реагировали на требования сотрудников правоохранительных органов. Затем они и вовсе попытались напасть на полицейских, угрожая предметом, похожим на нож. Стражи порядка сделали предупредительные выстрелы в воздух, но нападавших это не остановило.

Затем, в соответствии с законом, сотрудники полиции произвели выстрелы по злоумышленникам в область ног, после чего те уже были задержаны.

«Нападавшими оказались местные жители, 1972 и 1975 года рождения, один из которых неоднократно судимый. Немедленно им была оказана доврачебная помощь, вызвана бригада медицинских работников», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Один из нападавших до сих пор находится в больнице, но его жизни и здоровью ничего не угрожает. Второй злоумышленник в госпитализации не нуждался, ему была оказана помощь на месте. Затем правонарушителя доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, в рамках которой предварительно установлено, что оружие применено правомерно. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).