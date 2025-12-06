Полицейские Челябинска изъяли безакцизные алкоголь и сигареты на 2,5 млн рублей

Нелегальный товар отправлен на экспертизу

В Челябинске полицейские обнаружили в двух гаражных боксах более 12 тысяч пачек сигарет и свыше тысячи бутылок алкоголя без акцизных марок стоимостью около 2,5 миллиона рублей. Выяснилось, что двое местных жителей, будучи в сговоре, хранили контрафакт для продажи, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Бизнес-план» придумала 54-летняя жительница Советского района в начале 2025 года. Она заручилась поддержкой своего знакомого, закупила контрафакт и начала его продавать. Но получить планируемый доход женщина не успела.

Образцы безакцизного товара направлены на экспертизу. В дальнейшем женщине и ее сообщнику будет предъявлено обвинение в приобретении и хранении товаров без маркировки группой лиц по предварительному сговору. Им грозит до шести лет лишения свободы.