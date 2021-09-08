Полицейские Чебаркульского района изъяли у местного жителя более килограмма конопли

Мужчина выращивал наркотик в теплицах и в гараже

В Чебаркульском районе полицейские обнаружили на территории частного подворья кусты конопли, которые хозяин выращивал в теплице и в гараже. Всего правоохранители изъяли более килограмма наркотика, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

22 куста конопли 36-летний местный житель выращивал в яме гаража и в теплице, оборудованной вентиляцией, таймерами и лампами. При этом мужчина использовал различное оборудование и посуду, приобретенные в интернете. Кроме того, полицейские обнаружили у подозреваемого высушенные части каннабиса. Всего правоохранителями изъято 1280 граммов наркотических растений.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации („Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества“). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы сроком до десяти лет»,— уточнили в ведомстве.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 231 УК РФ («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»), наказание по которой составляет 2 года лишения свободы.

В отношении чебаркульца избрана мера процессуального пресечения в виде обязательства о явке.