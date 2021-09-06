Полицейские Брединского района изъяли у местного жителя марихуану

Более 20 граммов наркотика мужчина хранил для личного потребления

В Брединском районе полицейские изъяли марихуану, которую местный житель хранил на территории своего дома. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Ранее судимого 59-летнего южноуральца стражи порядка задержали в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. При обследовании места его проживания полицейские обнаружили более 20 граммов марихуаны в погребе придомовой постройки. Мужчина объяснил, что хранил наркотик для личного потребления.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации („Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества“). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы сроком до трех лет»,— уточнили в ведомстве.

В отношении жителя Брединского района избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.