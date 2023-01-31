Покончивший с собой бизнесмен из Миасса оставил записку

У Дениса Назарова остались трое детей

Стала известна личность погибшего в Миассе предпринимателя: покончил с собой директор и основатель компании «Революция вкуса» Денис Назаров. Мужчина оставил предсмертную записку, передают наши коллеги, корреспонденты медиахолдинга «Первый областной», со ссылкой на собственный источник.

По данным коллег, бизнесмен был на грани развода с женой. Из-за постоянных ссор Денис Назаров был вынужден снять квартиру.

«В записке он сообщил, что никого не нужно винить, решение об уходе из жизни принял сам», — передают журналисты медиахолдинга «Первый областной».

Тело Дениса Назарова с огнестрельным ранением в голову обнаружила хозяйка квартиры, когда арендатор перестал выходить на связь.

Компания «Революция вкуса» производила сыры, стейки и консервы.