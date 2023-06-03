Похитителя оградок с кладбищ задержали полицейские в Челябинской области

Мужчина увозил металлические изделия на своем авто, а затем продавал

В Увельском районе Челябинской области полицейские задержали 19-летнего парня, который похищал с кладбищ металлические оградки. В его отношении возбудили уголовное дело, сообщили 3 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские выяснили, что ранее судимый 19-летний житель Южноуральска работает в организации, предоставляющей ритуальные услуги. Вероятно, в качестве дополнительного заработка молодой человек приезжал на своем личном автомобиле на кладбища, похищал оградки, а затем привозил их к себе домой и продавал. Ущерб составил около 30 тысяч рублей.

Все обстоятельства выясняются.