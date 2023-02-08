Похитителей восьми автомобилей будут судить в Челябинске

Злоумышленники разбирали машины на запчасти и продавали их

В Челябинске будут судить двух местных жителей, которые на протяжении более полугода похищали у горожан автомобили с помощью эвакуатора и отвозили их на авторазборы, где продавали на запчасти. Кроме того, один из соучастников похитил паспорта машин, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

За период с июня 2021 года по февраль 2022 года злоумышленники похитили с применением эвакуатора восемь автомобилей на сумму свыше 5,2 миллиона рублей. Одного из злоумышленников задержали во время хищения машины «БМВ Х5» со стоянки у дома № 2 по улице Тимирязева.

«Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Челябинска, обвиняемых в совершении преступлений по пунктам „а“, „в“ части 2, пункту „в“ части 3, пункту „б“ части 4 статьи 158 УК РФ („Кража“), части 2 статьи 325 УК РФ („Похищение паспорта или другого важного личного документа“). Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд»,— уточнили в ведомстве.

На имущество обвиняемых на сумму 655 тысяч рублей наложен арест. Два похищенных автомобиля возвращены владельцам.