«Показалось, что я сбил столб»: виновник аварии — о трагедии на переходе в Челябинске

Освидетельствование показало, что мужчина был пьян

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Водитель автомобиля, который сбил группу людей на пешеходном переходе в Челябинске, дает первые показания. Он объяснил, почему не остановился после столкновения, и пообещал компенсировать свою вину, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В момент задержания от нарушителя исходил запах принятого на грудь алкоголя. Сотрудник полиции предложил задержанному пройти медицинское освидетельствование. Ручной алкотестер подтвердил, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Отрицать этот факт нарушиттель не стал.

«Я думал, что „за руль пьяным не садись“ — просто слова. Но жизнь меня подвела к тому, что я сел за руль и... доля секунды.... Мне показалось, что я сбил столб... Дай Бог, чтобы никто не умер... Но, если надо, я все компенсирую», — говорит он на камеру.

Также выяснилось, что водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Напомним, сегодня днем поступило сообщение о ДТП в Курчатовском районе Челябинска: иномарка сбила группу людей стоявших на пешеходном переходе. Пострадали пять человек, в том числе маленький ребенок. Виновник с места происшествия скрылся.

Задержать виновника инцидента помогли другие автолюбители — они заблокировали его машине дорогу.

Автомобиль эвакуирован на спецстоянку. Возбуждено уголовное дело.

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