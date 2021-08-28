«Никогда раньше из дома не уходила»: под Челябинском поиски 14-летней девочки продолжаются вторые сутки

Мама школьницы сообщила, что раньше девочка из дома не уходила

Под Челябинском продолжаются поиски 14-летней Евы Богомазовой. Девочка ушла гулять днем 26 августа, с тех пор о ней ничего неизвестно. Корреспондент ИА «Первое областное» связалась с мамой школьницы Кристиной и узнала, как проходят поиски.

«Мы сейчас работаем с волонтерами из нашего поселка. Полиция пока тоже ничего не нашла. Ева никогда раньше из дома не уходила, конфликтов у нас не было. Наоборот, всю последнюю неделю она была очень спокойной. Помогала по дому, гуляла, все как обычно»,— рассказала Кристина.

По ее словам, Ева ушла на прогулку, с которой не вернулась, одна: по камерам, установленным на улице, видно, что рядом со школьницей никого не было.

«А потом все, больше не знаем, что случилось, куда она пропала. Подружки, с которыми она общалась и которых мы знаем, все дома, тоже ничего не знают»,— уточнила Кристина.

После того, как девочка исчезла с камер, перестал отвечать и ее сотовый.

Напомним, школьница ушла из дома, расположенного в поселке Вавиловец. На ней были светло-голубые джинсы, белая футболка с принтом, белые кроссовки, черная сумка, волосы до плеч, распущены. Информацию о местонахождении ребенка сообщать по телефонам: 8 (951) 455-13-17, 8 (982) 343-79-93 и 8 (908) 704-73-19.