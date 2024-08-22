Поиски пропавшей на Маврикии челябинки контролируют российские дипломаты

Работники посольства держат связь с родственниками и полицией

На острове Маврикий в Индийском океане продолжаются поиски туристки из Челябинска, которая уехала на прогулку с местным мужчиной и не вернулась. Работу мавриканской полиции контролируют российские дипломаты.

«Полицией начаты следственные и поисковые мероприятия, в полицейские участки страны разосланы соответствующие ориентировки. Консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с компетентными органами страны, а также с родственниками Шамигуловой», — заявили в посольстве.

Челябинка Залия Шамигулова пропала 17 августа. Последний раз 29-летнюю женщину видели на пляже острова Маврикий со знакомым, который обещал отвезти ее в город Кюрпип. Личность этого человека установлена, он утверждает, что высадил спутницу в конечной точке маршрута и вернулся обратно.