Погоню за пьяным водителем устроили сотрудники ДПС в Каслинском районе

У автомобилиста не было прав и водительского удостоверения.

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В Каслинском районе сотрудникам ДПС пришлось устроить погоню за водителем отечественной легковушки. Владелец автомобиля «Лада-2105» нарушал ПДД и игнорировал требования об остановке.

Инцидент произошел в ночное время. В результате преследования был задержан 33-летний местный житель. Мужчина был пьян. Ранее он уже привлекался к ответственности за нарушение ПДД, был лишен прав.

«Нарушителя ПДД привлекли к административной ответственности по пяти статьям Кодекса об административных правонарушениях, в том числе за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции. Судом ему назначен арест на пять суток», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Добавим, что за повторное управление авто в состоянии опьянения в отношении водителя возбудили уголовное дело.