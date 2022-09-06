Погибший в горах Камчатки турист был профессором магнитогорского вуза

Игорь Михайловский находился в отпуске и перестал выходить на связь

Сегодня, 6 сентября, стало известно о гибели еще двух туристов на вулкане Ключевская Сопка на Камчатке. В списке погибших оказался и 46-летний житель Магнитогорска Игорь Михайловский. Первое областное информагентство выяснило, что он работал внешним совместителем в должности профессора на кафедре технологии, сертификации и сервиса автомобилей института естествознания и стандартизации МГТУ им. Г.И. Носова.

В пресс-службе вуза уточнили, что официальной информации о гибели профессора пока нет.

«Игорь Александрович должен был провести первые занятия в этом учебном году 10 сентября. Он находится в отпуске, как и на основной работе. На звонки не отвечает», — рассказали Первому областному информагентству в пресс-службе.

На основном месте работы, в компании НПО «Белмаг», комментировать информацию о гибели сотрудника отказались.

«Да, Игорь Михайловский работает у нас. Больше никаких комментариев не даем», — ответила секретарь предприятия.

Сотрудники компании также не пошли на диалог, лишь подтвердили, что Игоря Александровича знали, но обсуждать с журналистами его личность и увлечения не намерены.

По информации из открытых источников, Игорь Михайловский родился 24 января 1976 года в Магнитогорске. В 1998 окончил Магнитогорскую горно-металлургическую академию. В 2001 году защитил кандидатскую диссертацию. В 2011 году получил степень доктора наук «Повышение результативности производства шаровых шарниров на основе регламентации комплекса требований к качеству изделий и материалов».

Напомним, 3 сентября группа туристов в составе 10 человек и двух гидов туристической компании ООО «Экстрим Тайм» из Новосибирска отправилась покорять вершину вулкана. Взобравшись на высоту около 4150 метров, пятеро альпинистов сорвались в пропасть и погибли. Позже стало известно о смерти еще четырех человек. Выжил только инструктор, у него сломана нога, и еще двое туристов, которые отказались взбираться дальше и остановились в домике вулканологов.