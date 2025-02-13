Двое взрослых погибли и два ребенка ранены в столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля под Магнитогорском.
В Агаповском районе на 299‑м километре автодороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск водитель автобуса выехал на встречку в запрещенном для маневра месте, передает врио начальника ГАИ по Агаповскому району Артем Журавлев.
Полоса оказалась занята — по ней двигался «Дэу-Матиз», в котором находились мужчина-водитель и пассажиры: 33‑летняя женщина и дети 10 и 2 лет. В живых остались только дети, их увезли в больницу. Водитель, мужчина 37 лет, и женщина-пассажир погибли на месте.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и скорой помощи.
Трагедия, унесшая и покалечившая жизни людей на трассе под Магнитогорском, еще раз свидетельствует, насколько важно соблюдать правила дорожного движения и быть внимательным на дороге.