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/ Бежавшая на «красный» женщина погибла под колесами иномарки

Бежавшая на «красный» женщина погибла под колесами иномарки

Машина не смогла затормозить перед светофором.
сегодня в 13:58
  |  Происшествия

Женщина-пешеход скончалась под колесами автомобиля в Челябинске. Все случилось вчера, 30 сентября, в 8 часов вечера на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чайковского. Как рассказал начальник отделения пропаганды ГИБДД Челябинска Андрей Шерстобитов, 27-летяя женщина переходила дорогу на красный свет, что является нарушением ПДД.

Водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген», совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. — сообщил сайту «Первый областной» начальник отделения пропаганды ГИБДД Челябинска Андрей Шерстобитов.

Отметим, что от полученных травм женщина-пешеход скончалась на месте.

Напомним, что недавно в Магнитогорске под колеса «Фольксвагена» попал 9-летний школьник, который с полученными травмами был доставлен в больницу. ДТП случилось на пешеходном переходе.

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Комментарии

Сергей Хомяков.
15:26, 01.10.2018
Виноваты водители, превысившие скорость. Но ведь это не нарушение. в нынешней практикею

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