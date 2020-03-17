Погибла девушка, пострадал ребенок: два авто столкнулись под Саткой

Также пострадали два пассажира.

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Жуткое ДТП произошло вечером 16 марта на 10 км автодороги Сатка — Бакал. 35-летний водитель за рулем «Богдан-2111» не справился с управлением, автомобиль занесло и вынесло на «встречку», где он врезался в «Шевроле Нива».

«В результате ДТП в автомобиле „Богдан“ пассажирка, девушка 26 лет, от полученных травм скончалась на месте происшествия, еще в этом транспортном средстве пострадали водитель и три пассажира. Среди них — мальчик 10 лет, который при перевозки был пристегнут ремнем безопасности», — прокомментировали в пресс-службе отдела пропаганды БДД УГИБДД региона.

Добавим, что 18 марта вблизи образовательных организаций будут проведены проверки водителей с целью выявления нарушений правил перевозки несовершеннолетних пассажиров.