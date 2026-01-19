Погиб мужчина, пострадавший при хлопке газа в Троицком округе

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Мужчина, который пострадал при хлопке газа в частном доме в селе Кадымцево Троицкого округа, погиб. Ему было 53 года. Следственное управление СК по Челябинской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следователи и следователи-криминалисты осматривают место происшествия. Назначены судебные экспертизы, выполняются иные следственные действия»,— уточнили в следственном управлении.

Напомним, ЧП произошло вечером 18 января на улице Яблочкина. В частном доме на двух хозяев произошел хлопок газа из-за утечки газовоздушной смеси из баллона. В результате дом обрушился, под завалами оказался 53‑летний мужчина. Спасатели деблокировали его и передали медиками. Позднее мужчина скончался.