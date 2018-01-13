/ В Металлургическом районе горит склад с горючим

На месте работают все экстренные службы.

Информация о возгорании поступила от очевидцев в пятом часу утра. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Челябинска горит цех одного из предприятий высотой 15 метров. Площадь горения — 1500 кв. м. Пожару присвоен второй номер сложности.

Здание из профнастила, одноэтажное, размерами в плане 15×100 метров, высота 15 метров, кровля мягкая, электрифицировано. Внутри склада предварительно находятся емкости с горючими жидкостями. — сообщается в оперативной сводке ЕДДС.

На место были стянуты все экстренные службы. Погибших и пострадавших нет.



Сейчас ведутся завершающие работы по ликвидации пожара: разборка и проливка. — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения г. Челябинска.

Всего в ликвидации пожара было задействовано 70 человек и 16 единиц техники. Причины пожара уточняются.

