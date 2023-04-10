Поджигатели администрации Бакала получили по 19 лет колонии за терроризм

Фигуранты дела закинули в окно мэрии коктейль Молотова

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор двум южноуральцам, которых осенью прошлого года задержали за попытку поджога здания администрации Бакала. Как сообщили в региональном управлении ФСБ, фигурантов дела признали виновными в террористическом акте, а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Оба получили длительные сроки наказания.

История началась в ночь на 11 октября 2022 года, когда злоумышленники разбили окно в здании мэрии, а затем закинули внутрь горящий коктейль Молотова. К счастью, на звуки битого стекла прибыл сторож, которому удалось самостоятельно потушить возгорание.

«Виновные ранее изучали ресурсы радикальных интернет-сообществ, в которых получили инструкции по изготовлению самодельных зажигательных устройств, использованных ими в качестве учебного пособия при подготовке к террористическому акту», — сообщили в УФСБ по Челябинской области.

В итоге суд приговорил каждого из фигурантов дела к 19 годам лишения свободы с ограничением свободы на полтора года. Первые четыре года осужденные проведут в тюрьме, затем их переместят в колонию строгого режима. Также мужчин лишили специальных званий «старшего сержанта полиции в отставке» и «старшины внутренней службы в отставке».