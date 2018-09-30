/ О повторных подземных толчках сообщили жители Катав-Ивановска

Разрушений в городе нет.

Жители Катав-Ивановска сообщают о новых толчках. Боясь землетрясения, многие не спали целую ночь, и около 12 часов снова почувствовали вибрацию. Она повторилась в 6 утра. Жители Аши утверждают, что в это время слышали грохот, а еще видели вспышку света.

Аша, в начале седьмого утра вспышка света и затем грохот. Для грозы в конце сентября — как-то поздновато. — делятся в соцсетях жители Челябинской области.

По данным онлайн-карт землетрясений, подземные толчки возле Катав-Ивановска были только вчера днем, 29 сентября.

Меж тем в Усть-Катавском и Катав-Ивановском городских округах, где ощущалось землетрясение, завершили обследование зданий и сооружений. Этим занимались 11 рабочих групп от МЧС.

Особое внимание было уделено социально значимым объектам, в том числе объектам жизнеобеспечения. По результатам обследования территорий пострадавших и разрушений нет. Транспортное сообщение между населенными пунктами области не нарушено. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МЧС по Челябинской области.

Напомним, за сентябрь в Катав-Ивановске произошло сразу несколько землетрясений. Первое, по словам специалистов, было связано со становлением горных пород. После этого в лесу образовался грязевой вулкан. Сейчас его края подсохли, так что лесополосе и населенным пунктам его разрастание неугрожает.