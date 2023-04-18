Подсудимый по делу об убийстве падчерицы в Челябинске просил сделать процесс закрытым

Александр Ерутин заявил об угрозах в его адрес со стороны арестантов СИЗО

Сегодня, 18 апреля, в Челябинском областном суде продолжилось заседание по делу об убийстве 18-летней девушки, тело которой нашли на территории мусороперерабатывающего завода. На скамье подсудимых отчим погибшей Александр Ерутин и мать Елена Дейнека, передает корреспондент Первого областного информагентства из зала суда.

Дать показания по делу сегодня пришла старшая дочь Елены Ольга Дейнека. Женщине 30 лет, она воспитывает сына, с матерью и убитой сестрой Викторией она, по ее словам, общалась редко. С 6 лет Ольгу воспитывала мать отца.

— Почему вы не остались с мамой в детстве? — спросила гособвинитель.



— Даже не могу объяснить. Видимо, решили, что так будет лучше. Отец меня забрал. С матерью я стала общаться лет с 12. Не часто, но приезжала в гости, Вика у меня тоже бывала.



— Вика когда-нибудь жаловалась вам на мать или отчима? Рассказывала, что они злоупотребляют алкоголем, может быть?



— Нет, ничего такого не рассказывала. Мама мне жаловалась иногда, что Вика уходит из дома. Сестра так проявляла самостоятельность.



— Вика рассказывала вам о домогательствах со стороны Ерутина?



— Ничего подобного не говорила. Уже после смерти Вики ее одногруппница прислала мне скрины переписки с ней. В сообщениях Вика рассказывает, что Ерутин как-то зашел к ней в комнату и начал приставать, она дала отпор. Я спрашивала у мамы, могло ли такое быть. Она ответила, что нет.



Ольга с неохотой отвечает на вопросы гособвинителя и будто жалеет мать. После заседания в коридоре суда женщина разрыдалась.

Адвокат подсудимого Александра Ерутина после допроса Ольги ходатайствовала о закрытии процесса от СМИ и слушателей. Высказался и сам отчим убитой девушки.

«Мне угрожают в СИЗО, Елене угрожают. Одного заключенного избили там. Я следующий на очереди», — сказал подсудимый.

Гособвинитель возражала против закрытия процесса, и судья отклонил ходатайство адвоката.

После того как судья покинул зал заседания, Ерутин закричал на адвоката из-за того, что журналист сделала фото. На следующем заседании ожидается допрос подсудимых.

По версии следствия, ЧП случилось в частном доме на улице Прессовщиков в Челябинске. Отчим девушки из личной неприязни задушил падчерицу. В это время мать погибшей держала руку жертвы, чтобы подавить ее сопротивление.



На первом судебном заседании мать убитой прямо в зале суда заключили под стражу, об этом ходатайствовал прокурор. Дело в том, что женщина отправилась на съемки шоу «Мужское/женское» в Москву, хотя находилась под подпиской о невыезде. На программе женщина отрицала вину в случившемся и заявила, что не держала дочь во время убийства.

Знакомые семьи рассказали о том, как мать относилась к Вике.