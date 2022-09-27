Подсудимый по делу о мошенничестве мебельщик обманул еще одну клиентку в Челябинске

Михаил Тетенькин, по словам женщины, взял предоплату и скрылся с деньгами

«Нашли объявление об изготовлении мебели. Посмотрели фотографии, все устроило. Михаил Тетенькин приехал с мужчиной, который по ЕГРЮЛ является директором фирмы. Мы это проверили заранее, поэтому спокойно внесли аванс 30 тысяч рублей. В итоге на протяжении полутора месяцев Михаил кормит нас завтраками, деньги не возвращает. Я связалась с гендиректором фирмы, он сообщил, что предоплату не получал и был уверен, что мы отказались от заказа. Заявление в полицию написано. Ищем еще жертв его „бизнеса“, чтобы легче было возбудить уголовное дело»,

— рассказала женщина.

Историю Вероники Нуштайкиной

. Женщина решила сделать кухню по дизайнерскому проекту, обратилась к обвиняемому и заплатила ему 92 тысячи рублей в качестве предоплаты. Мужчина производил положительное впечатление, приходил с эскизами, инструментом и явно разбирался в теме, потому никаких подозрений не вызвал. Однако мебель он так и не сделал и деньги не вернул.