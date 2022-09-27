Жительница Челябинска Алиса Ш. решила поменять в квартире кухню и нашла на сайте объявлений изготовителя мебели Михаила Тетенькина. Мастер выехал на замеры, взял предоплату 30 тысяч рублей, но кухню так и не установил. Примечательно, что о 38-летнем мебельщике неоднократно рассказывало Первое областное информагентства. В Советском районном суде рассматривают дело Михаила Тетенькина о 10 эпизодах мошенничества.
«Нашли объявление об изготовлении мебели. Посмотрели фотографии, все устроило. Михаил Тетенькин приехал с мужчиной, который по ЕГРЮЛ является директором фирмы. Мы это проверили заранее, поэтому спокойно внесли аванс 30 тысяч рублей. В итоге на протяжении полутора месяцев Михаил кормит нас завтраками, деньги не возвращает. Я связалась с гендиректором фирмы, он сообщил, что предоплату не получал и был уверен, что мы отказались от заказа. Заявление в полицию написано. Ищем еще жертв его „бизнеса“, чтобы легче было возбудить уголовное дело», — рассказала женщина.
А жертвы действительно есть. Все нашли информацию об услугах подсудимого на сайте бесплатных объявлений. Всем понравились картинки, которые мужчина прикреплял к своим сообщениям, да и сам Михаил поначалу понравился всем. А после замеров и составления договора об оказании услуг Тетенькин, по версии следствия, брал у клиентов предоплату и скрывался с деньгами, так и не изготовив обещанные гарнитуры. Ущербы пострадавших варьируются в пределах 30—100 тысяч рублей. Во время судебного заседания Михаил Тетенькин уверял, что преступного умысла у него не было, а потери потерпевших он готов компенсировать. Однако клиенты уже перестали верить обвиняемому и требуют для него сурового наказания.
Историю Вероники Нуштайкиной мы рассказывали ранее. Женщина решила сделать кухню по дизайнерскому проекту, обратилась к обвиняемому и заплатила ему 92 тысячи рублей в качестве предоплаты. Мужчина производил положительное впечатление, приходил с эскизами, инструментом и явно разбирался в теме, потому никаких подозрений не вызвал. Однако мебель он так и не сделал и деньги не вернул.