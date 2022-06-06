Подрядчика оштрафовали после гибели рабочего при бурении скважины в Челябинской области

Сумма штрафов составила 160 тысяч рублей

По постановлению прокурора подрядчика оштрафовали после гибели рабочих при бурении скважины в Красноармейском районе. Об этом сегодня, 6 июня, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Государственная инспекция труда признала ООО «Взрывное дело» виновным по ч. 1, 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда) с назначением административного наказания в виде штрафов на сумму 160 тысяч рублей.

«В нарушение требований трудового законодательства работодателем не осуществлялась организация, руководство и контроль за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности на рабочем месте экипажа буровой», — сообщили в региональной прокуратуре.

ЧП случилось 16 февраля. От удара буровой установки один рабочий скончался на месте, второго госпитализировали.

Автор: Виктория Привалова

