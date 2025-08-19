Подросток-зацепер погиб от удара током в Челябинской области

Тело мальчика обнаружили на резиновой «гармошке» между вагонами электрички

В Челябинской области убило током ребенка, который забрался на крышу электропоезда. Тело подростка обнаружили на резиновой «гармошке» между крышами первого и второго вагонов электрички из Карталов, которая прибыла в Челябинск, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

«В понедельник, в 18:51, по прибытии на станцию Челябинск пригородного поезда из Карталов было обнаружено тело подростка, смертельно травмированного электротоком. Установлено, что мальчик незаметно забрался на крышу последнего, четвертого вагона во время стоянки поезда на станции Синеглазово и во время движения получил удар электротоком, несовместимый с жизнью», — говорится в сообщении.

По данным ЮУЖД, это второй случай смертельного травмирования несовершеннолетнего в этом году в Челябинской области. Всего с начала года на полигоне Южно-Уральской железной дороги от наезда подвижного состава и поражения электротоком были травмированы шесть несовершеннолетних, в том числе трое в Оренбургской области и один — в Курганской.

Железнодорожники обращаются ко всем, кто заметил детей, которые собираются прокатиться снаружи вагона: обязательно сообщите об этом локомотивной бригаде или позвоните в полицию. Дети в силу возраста могут недооценивать опасность игр на железной дороге.

Всего за 7 месяцев 2025 года на ЮУЖД от наезда подвижного состава и поражения электрическим током травмировано 26 человек, из них с летальным исходом — 20 (в том числе в Челябинской области произошло девять несчастных случаев).