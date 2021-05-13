Подросток с помощью арбалета пытался перебросить наркотики в копейскую колонию

Возбуждено уголовное дело

17-летний копейчанин пытался с помощью арбалета перебросить на территорию колонии в Копейске наркотические вещества. В отношении подростка возбуждено уголовное дело, сообщили в четверг в пресс-службе СКР по Челябинской области.

Днем 4 мая подозреваемый, находившийся около исправительной колонии № 1 (Копейск), пытался с помощью арбалета перебросить на территорию учреждения наркотические средства массой более 1,4 грамма. Преступления было пресечено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств»).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.