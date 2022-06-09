Вечером 8 июня в Челябинске произошло очередное ЧП: упав с балкона, в Калининском районе города погиб подросток. Видео с места происшествия распространили в соцсетях очевидцы, передает корреспондент Первого областного информагентства.
По данным очевидцев, мальчик упал с общего балкона 8-го этажа 15-этажного жилого дома на улице Двинской. В УМВД по Челябинску Первому областному информагентству подтвердили факт ЧП.
Позже источник ИА «Первое областное» в правоохранительных органах сообщил, что пострадавшего госпитализировали, он скончался в больнице.
Поскольку речь идет о гибели несовершеннолетнего, дальнейшей проверкой обстоятельств трагедии согласно российскому законодательству займутся сотрудники СК РФ.