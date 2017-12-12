/ Внедорожник сбил 14-летнего пешехода на «зебре» в Карабаше

Подросток получил травмы в результате столкновения.

Накануне, 11 декабря, на одной из улиц в Карабаше произошла авария с участием несовершеннолетнего пешехода. 14-летний школьник угодил под колеса внедорожника. Перед столкновением ребенок переходил дорогу по «зебре».



11 декабря в 07:25 по улице Металлургов возле дома № 13/1 водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан Икс-Трейл», совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход 2003 года рождения получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД по Челябинской области.



Как сообщают в Госавтоинспекции, маленький пешеход находился на улице без сопровождения взрослых и был одет в одежду темных тонов, без светоотражающих элементов. Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.