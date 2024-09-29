Подросток получил ожоги при пожаре в частном доме в Челябинской области

Парень госпитализирован

Вечером 28 сентября в Аше на улице Водопьянова загорелся частный жилой дом. Внутри находились двое подростков, которые сообщили о пожаре слишком поздно. В результате один из парней пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Спасатели, прибыв, обнаружили горение кровли на всей площади дома. Они эвакуировали двух находившихся внутри подростков и приступили к тушению. Ликвидировали пожар на площади 72 квадратных метра.

В результате ЧП пострадал один из подростков — 16-летний юноша. Он получил ожоги. Сейчас парень находится в больнице.

По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печного оборудования.