Подросток погиб в загоревшейся бане под Миассом

Двое его товарищей успели выскочить из огня

В Миассе устанавливаются обстоятельства пожара, в котором погиб 13‑летний школьник. Трагедия разыгралась на берегу Чернореченского разреза, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Компания из трех мальчиков 12—13 лет отдыхала в бане с мансардой, которая в какой-то момент загорелась. Покинуть строение успели только двое из ребят», — рассказали в ведомстве.

Тело третьего ребенка пожарные обнаружили при тушении у выхода.

Сейчас на месте работают испытательная пожарная лаборатория и психолог МЧС России.