Подросток на самокате пострадал в ДТП в Металлургическом районе Челябинска

Мальчик получил телесные повреждения

Еще одно ДТП с электросамокатом произошло в Металлургическом районе Челябинска. Неподалеку от заправки по улице Мира столкнулись самокат, которым управлял подросток, и «Лада», за рулем которой сидел 65‑летний мужчина. Об этом сообщают в ГАИ Челябинска.

Все произошло 26 марта около дома № 65 по Мира. В ДТП пострадал 14‑летний мальчик, он получил телесные повреждения.

Это уже не первая авария с участием несовершеннолетнего с начала сезона электросамокатов. Напомним, первые самокаты в 2025 году челябинцы заметили на прошлой неделе. Прошел всего день, и автомобилистка сбила подростка-самокатчика на улице Гончаренко.

Также ранее стало известно, что для желтых и фиолетовых самокатов в Челябинске определили медленные и запрещенные зоны.