Подросток на питбайке пострадал в ДТП в Ленинском районе Челябинска

Юноша выехал на дорогу без прав

17-летний юноша пострадал в ДТП на улице Лизы Чайкиной в Ленинском районе Челябинска. Подросток сел за руль кроссового мотоцикла, не имея прав, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло 1 мая около 9 часов вечера. У дома № 17 по улице Лизы Чайкиной столкнулись автомобиль «Рено» под управлением мужчины 1986 года рождения и кроссовый мотоцикл KAYO, которым управлял 17-летний подросток. Мотоциклист получил травмы.

«Для управления питбайком на мотодромах, по бездорожью или на закрытых площадках водительское удостоверение не требуется. Если запланирован выезд на дорогу, права должны быть», — напоминают в ГАИ.

Кроме водительских прав, на питбайк нужно получить номерной знак и оформить ОСАГО.

Между тем сорокалетний мужчина погиб на автодороге «Челябинск — Новосибирск», в темноте он пытался перейти проезжую часть в неположенном месте.