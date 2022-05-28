Подросток на иномарке врезался в машину ДПС в Челябинске

На него составили два протокола

Вечером 27 мая в Челябинске на Шоссе Металлургов водитель иномарки врезался в автомобиль ДПС и скрылся с места происшествия. Вскоре полицейские задержали подозреваемого, им оказался 16-летний подросток. В его отношении составлено два протокола, сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Авария произошла в 23:00 около дома № 70/1. Водитель автомобиля «Део Нексия», двигаясь по дороге с односторонним движением во встречном направлении, наехал на автомобиль «Шкода Октавия», которым управлял сотрудник полиции, находившийся на службе, и скрылся с места ДТП.

«В течение двух часов водитель „Део Нексии“ был разыскан, им оказался 16-летний житель Челябинска, соответственно, не имеющий прав. В его отношении составлены протоколы по статьям 12.7 („Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления“) и 12.37 („Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств“) КоАП РФ»,— уточнили в ведомстве.

Также в полиции добавили, что в результате аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.