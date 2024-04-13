Подросток-мотоциклист не справился с управлением при обгоне в Миассе

Юный байкер госпитализирован

В Миассе устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором пострадал 17-летний мотоциклист. Авария произошла в пятницу, 12 апреля, днем на улице Б. Хмельницкого, сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, парень, управляя мотоциклом Ataki без номеров, при совершении обгона не справился с управлением и врезался в шедший впереди в попутном направлении автомобиль Suzuki под управлением 77-летнего водителя.

В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения и был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.