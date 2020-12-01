Подросток из Челябинской области сбросил из движущегося поезда 260 килограммов металла

Он хотел сдать похищенное, чтобы заработать деньги.

По подозрению в совершении кражи задержали 17-летнего подростка из поселка Мирный. Он пытался похитить железнодорожное имущество на станции Кирзавод.

Подросток пробрался в полувагон грузового состава, после чего прямо на ходу сбросил с него металлолом. Хотел сдать металл в приёмку, а деньги потратить.

«Дознаватели возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ ("Кража")», — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте.

Добавим, что за проезд в полувагоне и переход путей в неустановленном месте нарушителя привлекли к административной ответственности.