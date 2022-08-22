Подросток и молодой мужчина погибли при очистке колодца в детском лагере в Челябинской области

Прокуратура проводит проверку

В Увельском районе в детском лагере рядом с поселком Хомутинино 17-летний и 19-летний парни погибли при очистке колодца. Об этом сегодня, 22 августа, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Трагедия случилась в минувшие выходные.

«Спустившись вниз, один из рабочих не смог самостоятельно подняться наверх, он погиб, как и второй молодой человек, попытавшийся оказать помощь и тоже спустившийся на дно колодца», — рассказали в областной ПСС.

Спасатели обнаружили тела погибших под водой на глубине десяти метров.

Прокуратура проводит проверку по факту гибели молодых людей.

«В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям должностных лиц оздоровительного лагеря в части соблюдения требований охраны труда, обеспечения техники безопасности при производстве работ», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Следственный комитет также проводит проверку.

Как ранее сообщал наш сайт, в канализационном отстойнике возле ТРК «Алмаз» в Челябинске погибли сантехник, электрик и механик.