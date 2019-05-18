/ Подростку потребовалась медпомощь после падения «Нивы» в Челябинской области

ДТП произошло на перекрестке в Магнитогорске.

Внедорожник и легковушка не смогли разъехаться на перекрестке в Челябинской области. Авария произошла утром 18 мая в Магнитогорске. Как рассказали очевидцы, столкнулись «Дэу Нексия» и «Нива», причем последняя после удара оказалась на крыше. Свидетели аварии также рассказали, что в перевернувшейся машине пострадал подросток — он якобы потерял сознание.

Автомобилем «Нива» управлял мужчина 1947 года рождения, за рулем «Дэу» был мужчина 1969 года. Пострадал 13-летний пассажир «Нивы» и девушка 2000 года рождения из «Дэу». Медицинская помощь была оказана на месте. — проинформировали сайт «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Госпитализация никому из участников ДТП не потребовалась. Причины и обстоятельства столкновения сейчас устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.