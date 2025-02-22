Подростки украли сиденье из автобуса в Челябинске

Транспорт пришлось снять с рейса

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В Челябинске подростки во время поездки в автобусе сняли сиденье и забрали его с собой. Транспорт пришлось снять с рейса для устранения последствия «детских шалостей». В телеграм-канале «Автобусный парк Челябинска» отметили, что акты вандализма случаются все чаще, и призвали родителей поговорить со своими детьми.

«Вечером 17 февраля юные пассажиры во время движения автобуса вели себя крайне неподобающе, употребляли еду и напитки, что запрещено правилами перевозки пассажиров. В конце поездки они сняли сиденье и забрали его с собой. Автобус доехал до конечной остановки и был снят с рейса»,— уточнили в телеграм-канале.

Также там добавили, что вандализм в транспорте стал носить массовый характер: то пассажиры воруют молоточки для аварийных выходов, то обстреливают транспорт.

Родителей просят поговорить со своими детьми и объяснить им, что транспорт — это общественное место и относиться к нему нужно с уважением.

«Сегодня ребенок украл сиденье, а завтра он же не смог уехать на этом автобусе в школу или поликлинику из-за того, что служба ремонта устраняет недостатки»,— добавили в телеграм-канале.

Обо всех подобных случаях очевидцев просят сообщать водителю или по телефону 217-62-34.