Подростки легли под поезд в Челябинской области

Пока машинист пытался затормозить состав, дети убежали

Южноуральские железнодорожники бьют тревогу: они фиксируют увеличение числа несчастных случаев из-за несоблюдения правил безопасности, передает корреспондент ИА «Первое областное».

С начала 2023 года на Южно-Уральской магистрали травмировано 47 человек (за аналогичный период 2022 года — 44), из них 40 — смертельно (38). Наибольший вклад в печальную статистику внесла Челябинская область, где за этот период травмированы 22 человека (14), в том числе 19 — погибли (12).

«Расследование транспортных происшествий с гражданами показывает, что основные причины несчастных случаев — нарушение правил личной безопасности, нахождение и переход железнодорожных путей в неустановленных местах»,— говорят на дороге.

Особую тревогу вызывают несчастные случаи с подростками на объектах инфраструктуры. С начала 2023 года на полигоне ЮУЖД от наезда подвижного состава и поражения электротоком пострадали пятеро детей, в том числе трое — в Челябинской области, двое — в Оренбургской.

Как правило, дети сами рискуют жизнью, говорят в компании и приводят свежий пример, когда всё могло закончиться печально: в минувшее воскресенье, 12 ноября, на перегоне Магнитогорск-Грузовой — Супряк трое подростков легли в колею пути перед приближающимся поездом, машинист применил экстренное торможение. Не дожидаясь остановки состава, дети убежали.